10 Ocak 2022, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Rizespor maçı sonrası çarpıcı Ersin Destanoğlu sözleri!

Toroğlu’dan flaş sözler! Bir gün kral bir gün tukaka
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

Futbol böyle bir maç... İlk yarıda gençlerle abileri iyi anlaşan bir Beşiktaş... Devamlı rakip kalede pozisyon bulan bir Beşiktaş... Hiçbir şey oynamayan bir Rizespor... Ve bu Rizespor için half time da yorum yaparken 'Bu oyunla ligde nasıl kalır' diyoruz. Beşiktaş ilk yarıyı 2-3 gol atıp bitirse, bunları yaşamayacak. İki büyük kaleci hatası, iki gol... Böyle de olunca, Beşiktaş bir puan mı kurtardı yoksa iki puan mı verdi veya Rizespor... Aynı cümle iki takım için de geçerli... Futbolda 2-1'i yakaladığında mahalle maçı olsa golünü atıp rahatlayacaksın.

İkinci yarı Rizespor iyi mücadele etti. Bunda Beşiktaş kadrosunun bayağı eksik olmasının da rolü vardı tabii... Futbolda gençlik olacak tamam da bir de 'tecrübe' diye bir olgu var. Çünkü tecrübeyi parayla satın alamıyorsun. O farklı bir şey... Onu yıllarca kazanıyorsun. Parayla satın alınsa herkes alırdı! Önce Gökhan atıldı. Sarı kartı vardı. Yaptığı hareket sarılıktı. Niye o kadar ısrar etti anlamak mümkün değil. Montero itme kakma işinde atıldı. Kaleci Ersin'e fazla bir şey söyleyemem. Beşiktaş'ı çok ipten aldı. Son olarak Katar'da kazanılan Süper Kupa'nın yüzde 50'si ondandı. Kalecilik böyle bir iş. Bir gün kral olursa sonraki gün tukaka!.. Büyük kaleciler de bu hataları yapıyorlar. Ders alacaksın o kadar... Moralini bozmayacaksın. İlk yarıdaki maçla ikinci yarıdaki maç siyahla beyaz kadar farklıydı. Sonunda siyah da beyaz da eşitliği razı oldu.

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