09 Ocak 2022, Pazar

BEŞİKTAŞ

Rizespor - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Gökhan Gönül ve Montero kırmızı kart gördü

Ortalık bir anda karıştı! 2 kırmızı kart çıktı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maçın son bölümlerinde ortalık karıştı. Gökhan Gönül ve Montero arasında başlayan ve daha sonra oyuncuların da dahil olduğu tartışmada 2 oyuncu da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İşte o anlar...

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maçın son bölümlerinde ortalık karıştı. 86. dakikada Gökhan Gönül ve Montero arasında başlayan ve daha sonra oyuncuların da dahil olduğu tartışmada 2 oyuncu da ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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(Fotoğraflar: beIN Sports)

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