BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rize'de Rizespor - Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 20. haftasında Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maçın 24. dakikasında Beşiktaş penaltı kazand��. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Michy Batshuayi topu ağlara gönderdi. İşte o pozisyon...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Rizespor ile Beşiktaş, Rize'de karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar maçın 25. dakikasında penaltıdan bulduğu golle öne geçti.

Ceza sahası içerisinde Emirhan ile Baiano arasında yaşanan pozisyonda top Baiano'nun eline çarptı. Oyun devam ederken karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy maçı durdurdu ve VAR'ın uyarısıyla pozisyonu incelemeye gitti. Maçın hakemi bir süre pozisyonu inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşunu gole çeviren Batshuayi, takımını 1-0 öne geçirdi.

İŞTE O POZİSYON

(Fotoğraflar: beIN Sports)

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