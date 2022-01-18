Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük deplasmanına konuk olan Beşiktaş, dış sahada 122 gün sonra kazandı. Siyah-beyazlılar en son 18 Eylül 2021'de Antalyaspor'u yenmişti.

Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin 39. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazanırken deplasmanda da 122 gün aradan sonra galip geldi. En son Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor deplasmanında galip gelmeyi başaran siyah-beyazlılar, dış sahada 8 maç aranın ardından galip geldi. 18 Eylül 2021'de Antalyaspor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine karşın Rıdvan, Batshuayi ve Ghezzal'ın golleriyle 3-2 kazanmayı başaran Beşiktaş, o tarihten sonra rakip sahada çıktığı 8 maçta 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik almıştı.