09 Ocak 2022, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesi Salih Uçan şoku! Kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş’ta Rizespor maçı öncesi şok! Kadrodan çıkarıldı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 Giriş Tarihi: 09.01.2022

Beşiktaş, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren Salih Uçan'ın, Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. İşte siyah beyazlılardan yapılan açıklama... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren Salih Uçan'ın, Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Salih Uçan'ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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