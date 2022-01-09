Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesi Salih Uçan şoku! Kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren Salih Uçan'ın, Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. İşte siyah beyazlılardan yapılan açıklama... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Kulübü, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren Salih Uçan'ın, Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Salih Uçan'ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Salih Uçan'ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 9, 2022
Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır.
Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. pic.twitter.com/cfK2IEhKGZ
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