09 Ocak 2022, Pazar

BEŞİKTAŞ

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının VAR'ı Özgüç Türkalp oldu!

Rizespor-Beşiktaş maçının VAR’ı belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Zorlu maçın Video Asistan Hakem'i (VAR) Özgüç Türkalp oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi maçın Video Asistan Hakem'i de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının VAR'ı Özgüç Türkalp...

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

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