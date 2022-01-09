09 Ocak 2022, Pazar

BEŞİKTAŞ

Rizespor 2-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Emirhan İlkhan: Çok boş 2 gol yedik
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Beşiktaş'ın 2004 doğumlu genç yeteneği Emirhan İlkhan, 2-2 biten Rizespor maçının ardından konuştu. İlkhan, "Elimden geleni yaptım, yaptık. Çok boş 2 gol yedik. Bizim kontrolümüzde olan bir oyunu yediğimiz saçmasapan 2 golle bitirdik. Çok üzgünüz. Üzgünüm yapacak bir şey yok. İyi oynamak yetmiyor. Önemli olan kazanmak." dedi.

Beşiktaş'ın 2004 doğumlu genç yeteneği Emirhan İlkhan, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Mücadelede takımının 2. golünü atan Emirhan, "Elimden geleni yaptım, yaptık. Çok boş 2 gol yedik. Bizim kontrolümüzde olan bir oyunu yediğimiz saçmasapan 2 golle bitirdik. Çok üzgünüz. Üzgünüm yapacak bir şey yok. İyi oynamak yetmiyor. Önemli olan kazanmak." dedi.

"ÜMİTSİZLİĞE KAPILMAYIN"

Altyapıda forma giyen oyuncularla ilgili görüşü sorulan genç yetenek, "Hiçbiri ümitsizliğe kapılmasın. Küçükken iyi günün, kötü günün oluyor. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayıp çalışsınlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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