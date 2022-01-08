08 Ocak 2022, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan’a Borussia Dortmund talip oldu!

Beşiktaş'ta Antalyaspor ile oynanan Süper Kupa finalinde herkesin dikkatini çeken Emirhan İlkhan'ı, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un aylardır izlediği ortaya çıktı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’ın genç yıldızı Emirhan İlkhan’a Borussia Dortmund talip oldu!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.01.2022

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan'a Alman kancası. Fotomaç'ın haberine göre, Antalyaspor ile oynanan Süper Kupa finalinde herkesin dikkatini çeken Emirhan İlkhan'ı, Bundesliga ekiplerinden Dortmund'un aylardır izlediği ortaya çıktı. UEFA Gençlik Ligi'nde Dortmund U-19 Takımı'na 3-2 mağlup olan Beşiktaş U-19 Takımı'ndan Emirhan İlkhan Alman ekibinin radarına girdi. Dortmund scoutları genç oyuncuyu beğenirken, o günden bu yana izlemeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’ın genç yıldızı Emirhan İlkhan’a Borussia Dortmund talip oldu!

Emirhan İlkhan bu sezon U-19 Süper Ligi'nde 10 maçta 7 gol, UEFA Gençlik Ligi'nde 7 maçta 3 gol ve 2 asistle oynadı. 1 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emirhan 2019 yılından bu yana siyah-beyazlı kulübün altyapısında top koşturuyor. Beşiktaş U-19 Takımı formasıyla 18 karşılaşmada görev yapan genç oyuncu orta sahanın ortasında görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’ın genç yıldızı Emirhan İlkhan’a Borussia Dortmund talip oldu!

SON GÖZDE DEMİR

Beşiktaş'ta genç oyuncular yavaş yavaş A takıma katılmaya başladı. Önder Karaveli'nin, Emirhan gibi forma vermeyi düşündüğü ismin Demir Ege Tıknaz olduğu öğrenildi. Fizik olarak Sergen Yalçın'a çok benzeyen ve 10 numara mevkiinde görev yapan 2004 doğumlu Demir Ege'nin, Karaveli'nin en fazla üzerinde durduğu isimlerden birisi olduğu öğrenildi. 17 yaşındaki yıldızı adayı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynanacak maçta yedek kulübesindeydi. Ligde ise Sivasspor maçında kulübede yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Karaveli genç avında! Listedeki 3 isim... Karaveli genç avında! Listedeki 3 isim...
Ersin değerine değer kattı! Dünyada ilk 3’te Ersin değerine değer kattı! Dünyada ilk 3’te
Beşiktaş’ta vakalar bitmiyor! Şimdi ne olacak? Beşiktaş'ta vakalar bitmiyor! Şimdi ne olacak?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör