BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’ın genç yıldızı Emirhan İlkhan’a Borussia Dortmund talip oldu!

SON GÖZDE DEMİR



Beşiktaş'ta genç oyuncular yavaş yavaş A takıma katılmaya başladı. Önder Karaveli'nin, Emirhan gibi forma vermeyi düşündüğü ismin Demir Ege Tıknaz olduğu öğrenildi. Fizik olarak Sergen Yalçın'a çok benzeyen ve 10 numara mevkiinde görev yapan 2004 doğumlu Demir Ege'nin, Karaveli'nin en fazla üzerinde durduğu isimlerden birisi olduğu öğrenildi. 17 yaşındaki yıldızı adayı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynanacak maçta yedek kulübesindeydi. Ligde ise Sivasspor maçında kulübede yer aldı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ