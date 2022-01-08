BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta vakalar bitmek bilmiyor! Şimdi ne olacak?
Süper Lig'de bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren bir yandan da ikinci yarıya hazırlanan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Kupa Finali öncesi başlayan pozitif vakalara dün yenileri eklendi. Siyah beyazlılarda futbolcu ve teknik ekipten toplam 11 kişi izole edildi. İşte Kartal'da yaşanan gelişmeler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sezonun ilk yarısında sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'ın kapısına bu kez de koronavirüs dayandı. Süper Kupa maçı öncesinde 1 futbolcunun Covid-19, 5 futbolcunun da grip semptomları göstermesiyle başlayan vakalar, Doha'da Ghezzal'ın pozitif, Mehmet Topal'ın da yine semptom gösterip Türkiye'ye dönemsiyle devam etmişti. Dün ise bu vakalara yenileri eklendi. Siyah-beyazlı kulüp teknik direktör Önder Karaveli ve 3 futbolcuda daha pozitif bulguya rastlandığını açıkladı. Yani siyah beyazlılarda şu an 5'i kesin biri şüpheli 6 futbolcu, teknik direktör Önder Karaveli, 1 teknik direktör yardımcısı ve 1 basın sorumlusu olmak üzere 9 kişi takımdan izole edildi.
TOPRAKTEPE KENARDA
Fotomaç'ın haberine göre, bu durum da Rize ile oynanacak sezonun ikinci yarısının ilk maçı öncesi paniğe neden oldu. Rize sınavı için kadro kurmakta zorlanacak olan Beşiktaş'ta nasıl bir oyun kurgusu olacağı ve kimlerin sahaya çıkacağı merak ediliyor. Öte yandan maçın ertelenme ihtimali de bir hayli düşük. TFF'nin Covid-19 ile ilgili yayınlamış olduğu talimatlar uyarınca, bir takım 9 lisanslı oyuncusu kalıncaya kadar maçlara çıkmakla yükümlü ve herhangi bir şekilde maçların ertelenmesi söz konusu değil. Sayı 9 futbolcunun altına düşerse de hükmen mağlubiyet geçerli oluyor. Bu arada Beşiktaş'ı Rizespor maçında yardımcı antrenör Serdar Topraktepe idare edecek.
ERTELEME TALEBİ REDDEDİLDİ
Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme talebi geldi. Koronavirüs vakalarından dolayı pazar günü oynanacak Rize mücadelesinin ertelenmesi için resmi başvuruda bulunuldu. Ancak bu istek TFF tarafından reddedildi. Son olarak Önder Karaveli ve 5 diğer futbolcunun koronavirüse yakalandığı ekipte, Turkcell Süper Kupa finalinde de pek çok oyuncu koronavirüs nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.
EĞER NEGATİF ÇIKARLARSA!
Siyah-beyazlılar 2 gün daha Kovid-19 testlerine devam ederek, bugün öğleden sonra yapılacak Rize seyahati öncesinde kesin kadroyu açılayacak. Burada önemli olan grip oldukları için Katar'a götürülmeyen Salih, Necip, Can, Güven ve Serdar Saatçı'nın yapılacak yeni testlere katılıp negatif çıkmaları olacak. Ayrıca 31 Ocak'ta koronavirüse yakalandığı açıklanan bir diğer futbolcu da bu testlere girecek ve negatif çıkarsa kadroya dahil edilecek.
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