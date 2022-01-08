BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta vakalar bitmek bilmiyor! Şimdi ne olacak?

TOPRAKTEPE KENARDA



Fotomaç'ın haberine göre, bu durum da Rize ile oynanacak sezonun ikinci yarısının ilk maçı öncesi paniğe neden oldu. Rize sınavı için kadro kurmakta zorlanacak olan Beşiktaş'ta nasıl bir oyun kurgusu olacağı ve kimlerin sahaya çıkacağı merak ediliyor. Öte yandan maçın ertelenme ihtimali de bir hayli düşük. TFF'nin Covid-19 ile ilgili yayınlamış olduğu talimatlar uyarınca, bir takım 9 lisanslı oyuncusu kalıncaya kadar maçlara çıkmakla yükümlü ve herhangi bir şekilde maçların ertelenmesi söz konusu değil. Sayı 9 futbolcunun altına düşerse de hükmen mağlubiyet geçerli oluyor. Bu arada Beşiktaş'ı Rizespor maçında yardımcı antrenör Serdar Topraktepe idare edecek.

