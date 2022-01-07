07 Ocak 2022, Cuma

BEŞİKTAŞ

Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı için yaptığı erteleme talebini reddetti!

TFF Beşiktaş’ın itirazına ret!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 Giriş Tarihi: 07.01.2022

Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı için yaptığı erteleme talebini reddetti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının artan corona virüsü (corona virüsü) vakaları nedeniyle ertelenmesini talep etmişti.

TFF, siyah beyazlıların maç erteleme talebini reddetti.

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