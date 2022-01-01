BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’dan forvet bombası! Lukasz Teodorczyk da Beşiktaş’ı istiyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlıların listesine her gün yeni bir isim daha ekleniyor. Bir forvet daha alarak hücum hattını güçlendirmek isteyen Kara Kartal'da gündeme gelen son isim Lukasz Teodorczyk oldu.