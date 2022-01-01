01 Ocak 2022, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan forvet bombası! Lukasz Teodorczyk da Beşiktaş'ı istiyor

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, ligin ikinci yarısında çıkışa geçmek istiyor. Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yaparak yoluna devam etmek isteyen siyah beyazlılarda, gündemin ilk sırasında ise forvet bölgesi var. Listesinde birçok oyuncu bulunduran Kara Kartal, Polonyalı yıldız için harekete geçti. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’dan forvet bombası! Lukasz Teodorczyk da Beşiktaş’ı istiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.01.2022

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlıların listesine her gün yeni bir isim daha ekleniyor. Bir forvet daha alarak hücum hattını güçlendirmek isteyen Kara Kartal'da gündeme gelen son isim Lukasz Teodorczyk oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’dan forvet bombası! Lukasz Teodorczyk da Beşiktaş’ı istiyor

2018 sezonunda Dinamo Kiev'den Anderlecht'e gitmeden önce Beşiktaş'ın ezeli rakipleri hem F.Bahçe hem de G.Saray'ın gündemine gelen Teodorczyk, kulübü Udinese tarafından serbest bırakıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’dan forvet bombası! Lukasz Teodorczyk da Beşiktaş’ı istiyor

YÖNETİM BEKLEMEDE
Fotomaç'ın haberine göre; geçen sezon kiralık oynadığı Charleroi'den Udinese'ye dönen Polonyalı futbolcuya o dönemde Beşiktaş da talip olmuş ancak Teodorczyk teklifi reddetmişti. 30 yaşındaki Polak golcünün bu kez menajeri siyah-beyazlıların kapısını çaldı ve oyuncusunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini dile getirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’dan forvet bombası! Lukasz Teodorczyk da Beşiktaş’ı istiyor

Devre arasında çok ciddi bir transfer bütçesi olmayan siyah-beyazlılar 1.88'lik golcü için sürpriz bir hamle yapıp yapmayacağı ilerleyen günlerde netleşecek.

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