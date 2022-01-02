BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’a İngiltere’den Cenk Tosun müjdesi! Geri dönüyor

OCAK'TA ANLAŞMA OLABİLİR

Cenk Tosun 59 maçta, sadece 11 gol attı ve 6 asist sağladı. Tosun'un sözleşmesi sona eriyor ve eski kulübü Beşiktaş'a dönmeye açık. Everton ocak ayında teklifleri dinlemek ve maaş defterini azaltmak için istekli. Bu nedenle Cenk Tosun transferinden asgari bir ücret beklentisi var.