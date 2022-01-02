BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a İngiltere'den Cenk Tosun müjdesi! Geri dönüyor
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle golcülerin performansından memnun olmayan siyah beyazlılar, devre arasında forvet hattına bir takviye yapmak istiyor. Kara Kartal'ın listesinin ilk sırasında ise Cenk Tosun var. Milli futbolcunun sahne aldığı İngiltere'den de siyah beyazlılara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta gündem yeniden Cenk Tosun... Siyah beyazlılar, eski aşkına ocak ayında yeniden kavuşabilir. Everton ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu için, bedelsiz kiralama teklifi yapıldı. Ancak İngiliz basını Everton'ın az da olsa bir ücret beklentisi olduğunu belirtti.
Fotomaç'ın derlediği haberde şu ifadelere yer verildi: "Everton, 2017'de M. United'a giden Lukaku'nun yerine Ocak 2018'de Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. İngiltere'de dört yılda tecrübeli forvet Türkiye'de sergilediği etkileyici performans seviyesini tekrarlayamadı.
OCAK'TA ANLAŞMA OLABİLİR
Cenk Tosun 59 maçta, sadece 11 gol attı ve 6 asist sağladı. Tosun'un sözleşmesi sona eriyor ve eski kulübü Beşiktaş'a dönmeye açık. Everton ocak ayında teklifleri dinlemek ve maaş defterini azaltmak için istekli. Bu nedenle Cenk Tosun transferinden asgari bir ücret beklentisi var.
Beşiktaş, gelecek yazı beklemek yerine şimdiden imzayı tamamlamaya hevesli. Tosun ile anlaşan Beşiktaş, Everton'a ücret ödemek istemiyor. Görüşmeler devam ediyor. Everton Cenk'in ayrılmasıyla 1.5 milyon pound tasarruf yapacak.
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