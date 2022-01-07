BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan Beşiktaş’tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

SADECE 9 MAÇTA OYNADI

Salih Uçan, sezon başında bedelsiz olarak bonservisi elinde bir şekilde transfer olduğu Beşiktaş'ta Süper Lig'de sadece 9 kez şans bulabildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 kez fırsat yakaladı. Salih'in bu 14 maçta aldığı süre ise 547 dakikaydı. Gol ya da asist üretemeyen oyuncunun yeni bir sayfa açmak istediği kaydedildi.

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