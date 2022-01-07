BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı
Son dakika Beşiktaş haberleri: 2021/2022 sezonu başında Alanyaspor'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan, siyah-beyazlı kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Gösterdiği performansla bekleneni veremeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan 28 yaşındaki futbolcunun yeni adresi belli oldu. (BJK spor haberi)
Aytemiz Alanyaspor 'dan sürpriz Salih Uçan adımı... Başarılı orta saha oyuncusunun kariyerinin dibe vurduğu dönemde şans verip yeniden yükselişe geçmesini sağlayan Akdeniz temsilcisi, Beşiktaş 'ta şans bulamayan oyuncuyu yeniden takımda görmek için girişimlere başladı.
HASAN ÇAVUŞOĞLU BİZZAT DEVREDE
Fanatik'in haberine göre; Alanyaspor, Salih Uçan'ı kiralık olarak transfer etmek istiyor. Birçok Anadolu ekibinin listesinde yer alan ve Kartal'da yolcu listesinde olduğu ifade edilen Salih için Başkan Hasan Çavuşoğlu bizzat devrede.
FARIOLI ISRARCI
Teknik direktör Farioli'nin de daha önce beraber çalıştığı oyuncuyu çok istediği bildirildi. Özellikle Kayserispor'un da Salih konusunda ısrarcı olduğu ifade edilirken başarılı oyuncunun ise eski takımına dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
SADECE 9 MAÇTA OYNADI
Salih Uçan, sezon başında bedelsiz olarak bonservisi elinde bir şekilde transfer olduğu Beşiktaş'ta Süper Lig'de sadece 9 kez şans bulabildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 kez fırsat yakaladı. Salih'in bu 14 maçta aldığı süre ise 547 dakikaydı. Gol ya da asist üretemeyen oyuncunun yeni bir sayfa açmak istediği kaydedildi.
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