07 Ocak 2022, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Son dakika Beşiktaş haberleri: 2021/2022 sezonu başında Alanyaspor'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan, siyah-beyazlı kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Gösterdiği performansla bekleneni veremeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan 28 yaşındaki futbolcunun yeni adresi belli oldu. (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan Beşiktaş’tan ayrılıyor! İşte yeni takımı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.01.2022

Aytemiz Alanyaspor 'dan sürpriz Salih Uçan adımı... Başarılı orta saha oyuncusunun kariyerinin dibe vurduğu dönemde şans verip yeniden yükselişe geçmesini sağlayan Akdeniz temsilcisi, Beşiktaş 'ta şans bulamayan oyuncuyu yeniden takımda görmek için girişimlere başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan Beşiktaş’tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

HASAN ÇAVUŞOĞLU BİZZAT DEVREDE

Fanatik'in haberine göre; Alanyaspor, Salih Uçan'ı kiralık olarak transfer etmek istiyor. Birçok Anadolu ekibinin listesinde yer alan ve Kartal'da yolcu listesinde olduğu ifade edilen Salih için Başkan Hasan Çavuşoğlu bizzat devrede.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan Beşiktaş’tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

FARIOLI ISRARCI

Teknik direktör Farioli'nin de daha önce beraber çalıştığı oyuncuyu çok istediği bildirildi. Özellikle Kayserispor'un da Salih konusunda ısrarcı olduğu ifade edilirken başarılı oyuncunun ise eski takımına dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan Beşiktaş’tan ayrılıyor! İşte yeni takımı

SADECE 9 MAÇTA OYNADI

Salih Uçan, sezon başında bedelsiz olarak bonservisi elinde bir şekilde transfer olduğu Beşiktaş'ta Süper Lig'de sadece 9 kez şans bulabildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 kez fırsat yakaladı. Salih'in bu 14 maçta aldığı süre ise 547 dakikaydı. Gol ya da asist üretemeyen oyuncunun yeni bir sayfa açmak istediği kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’ta golcü operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız Beşiktaş'ta golcü operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız
Sergen Yalçın’a teşekkür etmek gerek "Sergen Yalçın'a teşekkür etmek gerek"
Bilbao deplasmanda rahat kazandı! Bilbao deplasmanda rahat kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör