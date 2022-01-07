Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacka Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saate sürdü.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucu pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli'nin yokluğunda antrenmanı 19 Yaş Altı Takımı Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe yönetti.
Koşuların ardından çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, dar alan idmanı sonrası taktik antrenman gerçekleştirdi. Futbolcular yarı sahada oynanan taktik maç sonrası şut çalışması yaptı.
Beşiktaş hazırlıklarını cumartesi günü öğlen yapacağı idmanla tamamlayarak Rize'ye gidecek.
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