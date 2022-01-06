07 Ocak 2022, Cuma

BEŞİKTAŞ

Atletico Mancha 0-2 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bilbao deplasmanda rahat kazandı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

İspanya Kral Kupası'nda Athletic Bilbao deplasmanda Atletico Mancha'yı Arthuer'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

İspanya Kral Kupası'nda Atletico Mancha ile Athletic Bilbao karşılaştı. Maçı 2-0 kanan Bilbao adını son 16 turuna yazdırdı.

A. Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri Arthuer kaydetti.

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