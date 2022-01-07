BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta golcü operasyonu! Luuk de Jong, Stefano Okaka ve Vincent Aboubakar...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Katar'dan oynanan TFF Süper Kupa finalinde Antalyaspor'u penaltı atışları sonrası mağlup ederek Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Sezonu teknik sorumlu Önder Karaveli ile bitirme kararı alan siyah-beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Michy Batshuayi'nin istenen performansı verememesi nedeniyle forvet hattına takviye yapmak isteyen Kara Kartal, Luuk de Jong'un ardından Başakşehir forması giyen Stefano Okaka ve Al Nassr'da top koşturan eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı gündemine aldı. (BJK spor haberi)
Sezon başında Chelsea'den kiralanan forvet Batshuayi beklenen performansı sergileyemedi. Süper Kupa'da Antalya karşısında da etkisiz bir görüntü çizen Belçikalı forvetin yerine arayışa geçen yönetimin listesinde 3 isim var.
Sevilla'dan Barcelona'ya kiralanan ancak Katalan ekibinin göndermeye hazırlandığı Luuk de Jong'a ilgi devam ediyor.
OKAKA İÇİN PARA+TAKAS
Fanatik'te yer alan haberde; listedeki bir diğer ismin Başakşehir'den Stefano Okaka olduğu iddia edildi. İlk yarıda 9 gol atan İtalyan golcü için para + takas formülünün gündemde olduğu bildirildi. Bir süredir kadro dışı olan Ljajic ile başka isimlerin Başakşehir'e önerileceği öğrenildi.
ABOUBAKAR YENİDEN GÜNDEMDE
Sezon başında Beşiktaş'ın önerdiği rakamın çok üstünde bedelle Al Nassr takımına giden Vincent Aboubakar da forvet transferinde gündeme gelen son isim oldu.
BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTİYOR
Eski Beşiktaşlı Talisca ile birlikte forma giydiği Suudi Arabistan takımında 15 maçta 5 kez fileleri sarsan Kamerunlu oyuncunun yeniden Siyah-Beyazlı takıma dönmek istediği öğrenildi.
BEDELSİZ GELEBİLİR
Buna göre; Al Nassr herhangi bir bedel olmadan oyuncuyu verecek. Kiralama bedeli olacaksa oyuncunun alacağı ücretin yarısını kulübü ödeyecek. Bu şartların karşılanması halinde transfere onay verileceği öğrenildi.
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