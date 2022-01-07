BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan Wesley hamlesi! Premier Lig’den gelecek

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yönetimin "Fırsat transfer olursa yapabiliriz" açıklamasının ardından gündeme gelen son isim Brezilyalı forvet Wesley oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Club Brugge ile kiralık sözleşmesini fesheden Wesley, siyah-beyazlıların gündemine geldi.