07 Ocak 2022, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Wesley hamlesi! Premier Lig'den gelecek

Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar forvet bölgesini güçlendirmek isterken bonservisi Aston Villa'da olan ve Club Brugge ile kiralık sözleşmesini fesheden Wesley gündeme geldi. Kara Kartal, 25 yaşındaki santfor için 1.5 yıllık kiralama teklifi yapacak. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan Wesley hamlesi! Premier Lig’den gelecek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yönetimin "Fırsat transfer olursa yapabiliriz" açıklamasının ardından gündeme gelen son isim Brezilyalı forvet Wesley oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Club Brugge ile kiralık sözleşmesini fesheden Wesley, siyah-beyazlıların gündemine geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan Wesley hamlesi! Premier Lig’den gelecek

Menajerler, Aston Villa'nın 2019 yılında 25 milyon euro'ya aldıkları Brezilyalı golcüyü kadroda düşünmediklerini iletti. Oldukça uygun şartlarda 1.5 yıllığına Beşiktaş'a kiralık getirebileceklerini söyledi. Hatta aynı menajerler temas kurdukları siyah-beyazlı yöneticilere, yıllık maaşının bir kısmının da Aston Villa tarafından ödenebileceği bilgisini verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan Wesley hamlesi! Premier Lig’den gelecek

Cenk Tosun'un yıllık maaşından vazgeçmek istemediği için Beşiktaş'a dönemeyeceği ortamda Beşiktaş'ın ikinci yarı için Wesley konusunda A.Villa ile temas kurması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan Wesley hamlesi! Premier Lig’den gelecek

Profesyonel kulüp kariyerinde 184 maça çıkan Wesley, bu periyotta 52 gol atarken, 20 de asist yaparak 72 gole direkt olarak katkı sağladı. Brezilyalı oyuncu 2021'in hemen başında dizinden geçirdiği sakatlık nedeniyle 112 gün sahalardan uzak kalırken, 17 resmi maçta görev yapamadı.

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