BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı! 11 oyuncu...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta Necip Uysal, Güven Yalçın ve Salih Uçan maç kadrosuna alındı. Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup dahil 11 futbolcu ise çeşitli nedenlerden dolayı kafilede yer alamadı. (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakalarının arttığı siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Güven Yalçın ve Salih Uçan, Karadeniz ekibiyle oynanacak mücadelenin kamp kadrosuna dahil edildi.
Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele, 9 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Domagoj Vida, Francisco Montero, Welinton, Serdar Saatçı, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Mitchy Batshuayi, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz.
Kadroda yer almayan isimler şöyle:
Mert Günok, Rachid Ghezzal, N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Pjanic, Atiba, Alex Teixeira, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Larin, Mehmet Topal.
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