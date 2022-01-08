08 Ocak 2022, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı! 11 oyuncu...

Beşiktaş’ın Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı! Kadroda 11 eksik
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 Giriş Tarihi: 08.01.2022

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta Necip Uysal, Güven Yalçın ve Salih Uçan maç kadrosuna alındı. Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup dahil 11 futbolcu ise çeşitli nedenlerden dolayı kafilede yer alamadı. (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakalarının arttığı siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Güven Yalçın ve Salih Uçan, Karadeniz ekibiyle oynanacak mücadelenin kamp kadrosuna dahil edildi.

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele, 9 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Domagoj Vida, Francisco Montero, Welinton, Serdar Saatçı, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Mitchy Batshuayi, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz.

Kadroda yer almayan isimler şöyle:

Mert Günok, Rachid Ghezzal, N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Pjanic, Atiba, Alex Teixeira, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Larin, Mehmet Topal.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Rizespor’un konuğu oluyor Beşiktaş Rizespor'un konuğu oluyor
Beşiktaş’ta 10 pozitif vaka birden! Beşiktaş'ta 10 pozitif vaka birden!
Ljajic’le yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı Ljajic'le yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör