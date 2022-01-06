06 Ocak 2022, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta karar verildi! Önder Karaveli...

Beşiktaş’ta karar verildi! Önder Karaveli...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 Giriş Tarihi: 06.01.2022

Beşiktaş'ta Önder Karaveli kararı verildi. Siyah-beyazlılarda yöentim kurulu gerçekleştirdiği toplantının ardından sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile devam etme kararı aldı. Ayrıca yönetim, Önder hocanın sözleşmesinde iyileştirme kararı aldı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ta uzun süredir merakla beklenen teknik direktör konusu nihayete erdi.

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar devam edilecek.

Beşiktaş yönetimi Süper Kupa zaferinin ardından Türkiye'ye döndükten sonra bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar devam etme kararı verildi.

Önder Karaveli ile yeni bir mukavele yapılacak ve maaşında iyileştirme yapılacak.

Beşiktaş kararını verdi! Önder Karaveli...

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