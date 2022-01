BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida’ya teklif var mı? Menajeri resmen açıkladı

"HER ŞEYİ YAPMIŞ"

Vida'nın, kariyerinde istediği noktaya varmış olduğunu belirten temsilci, "Şöyle düşünmek lazım. Yaşı biraz daha genç olsa, ben Premier Lig'e gideyim derdi belki ama Vida Dünya Kupası finali oynamış bir oyuncu. Uzun süre Şampiyonlar Ligi oynamış, yani artık kariyerle ilgili yapacağı her şeyi yapmış bir oyuncu. Daha iyi bir takımda oynama niyetinde. Şimdi Watford'a baktığımızda, orada ilk hedefi düşmemek olacak ama Vida, Dynamo Kiev'de 5 yıl oynamış her seneki hedefi şampiyonluğa oynamak, Beşiktaş'ta oynamış, şu ana kadar 4 yıl oldu. Her sene şampiyonluğa oynadı. Yani 9 yıldır şampiyonluğa oynayan bir futbolcu." ifadelerini kullandı.