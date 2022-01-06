Beşiktaş'ta corona virüsü şoku! Önder Karaveli ve 3 sporcu...
Beşiktaş, Katar'da oynanan Turkcell Süper Kupa maçının ardından yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarını açıkladı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli ve 3 sporcunun Covid-19 testi pozitif çıktı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kadrosunda birçok oyuncusu corona virüsüne yakalanan Beşiktaş'a corona virüsü vakalarının ardı arkası kesilmiyor.
Siyah-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada Önder Karaveli ve 3 sporcunun corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığı duyurdu.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.
TFF'YE ERTELEME TALEBİ
Beşiktaş Kulübü, corona virüsü test sonucu pozitif çıkan futbolcuların artması nedeniyle Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için TFF'ye talepte bulunacak.
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