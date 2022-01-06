BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Luuk de Jong’dan flaş hamle! Beşiktaş için o teklifi reddetti

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ...

Fotomac.com.tr'den Görkem Ağğündüz'ün İspanyol basınından derlediği habere göre, Hollandalı golcünün Cadiz'e gitmek yerine daha iyi bir meydan okuma istediğini ve bu doğrultuda ligde 19. sırada bulunan Cadiz'in öncelikli hedefi olmadığını yazdı.

31 yaşındaki oyuncu Cadiz'i reddetti ve önündeki iki seçenek olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş kaldı.