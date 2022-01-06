BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Luuk de Jong'dan flaş hamle! Beşiktaş için o teklifi reddetti
Geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'da penaltı atışları sonucunda Antalyaspor'u mağlup ederek 2020-2021 yılını 3 kupayla kapattı. Siyah beyazlılarda, gözler ara transfer dönemine çevrilirken, Kartal gündemine yıldız golcü Luuk de Jong'u almıştı. İspanyol basınının haberine göre, golcü forvet, Beşiktaş için Cadiz'i reddetti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Kupa'yı kazanan ve tarihinde ilk kez 3'leme yapan Beşiktaş, gözünü transfere çevirdi. Kartal, kadrosunu bir golcüyle daha güçlendirmek isterken gündemdeki isim Luuk de Jong'tu.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ...
Fotomac.com.tr'den Görkem Ağğündüz'ün İspanyol basınından derlediği habere göre, Hollandalı golcünün Cadiz'e gitmek yerine daha iyi bir meydan okuma istediğini ve bu doğrultuda ligde 19. sırada bulunan Cadiz'in öncelikli hedefi olmadığını yazdı.
31 yaşındaki oyuncu Cadiz'i reddetti ve önündeki iki seçenek olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş kaldı.
"BÖYLE TAKIMLARA GELMEK İSTEMİYORLAR"
Cadiz baş antrenörü Alvaro Cervera tüm olup bitenlerin farkında. Takımının kendi sahasında Sevilla'ya karşı oynayacağı maçın öncesinde, kulübün de Jong gibi oyuncuları çekecek konumda olmadığını itiraf etti.
Cervera yaptığı açıklamada, "Bu yıl transfer pazarının durumu daha karmaşık çünkü tablonun çok altındayız ve oyuncular böyle takımlara gelmekten hoşlanmıyorlar" dedi.
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