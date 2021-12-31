BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal'dan tarihi başarısızlık! 1980-81 sezonundan sonra...
Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, son 9 deplasman maçından sadece 1 galibiyet alabildi. Dış sahada kötü bir görüntü sergileyen siyah-beyazlılar, 1980-81 sezonundan bu yana ikinci defa en az puanını aldığı bir sezonu oynuyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de ilk yarı tamamlanırken Beşiktaş, 9 deplasman maçında sadece bir galibiyet alabildi. Sezonun ilk yarısında dış sahada kötü bir görüntü sergileyen siyah-beyazlılar, topladığı 6 puanla deplasman tablosunda ligde 15. sırada. Bu sezon dış sahada oynadığı ilk iki Süper Lig maçında 4 puan toplayan Beşiktaş, (1G-1B), daha sonraki yedi deplasman karşılaşmasından 2 puan çıkarabildi. Kartal ilk yarıda deplasmanlarda sadece Antalyaspor karşısında galip ayrılabildi. Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlıların bu kötü tablosu da tarihe geçmiş oldu. 1980-81 sezonundan bu yana ikinci defa (1993-94, 6 puan) Beşiktaş, ligin ilk devresinde oynadığı deplasman maçlarından en az puanını aldığı bir sezonu oynuyor.
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