06 Ocak 2022, Perşembe
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Siyah-beyazlıların istediği verimi alamadığı 28 yaşındaki futbolcu için başta Aytemiz Alanyaspor ve Kayserispor olmak üzere 8 Süper Lig ekibi Beşiktaş'a kiralama teklifinde bulundu.
Transfer için son kararı Salih Uçan verecek.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Salih Uçan'a tam 8 teklif!
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Salih Uçan'ın peşinde Süper Lig'den tam 8 takım var. 28 yaşındaki futbolcu için başta Aytemiz Alanyaspor ve Kayserispor olmak üzere 8 Süper Lig ekibi siyah beyazlılara kiralama teklifinde bulundu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Salih Uçan için Süper Lig ekipleri sıraya girmiş durumda.
Siyah-beyazlıların istediği verimi alamadığı 28 yaşındaki futbolcu için başta Aytemiz Alanyaspor ve Kayserispor olmak üzere 8 Süper Lig ekibi Beşiktaş'a kiralama teklifinde bulundu.
Transfer için son kararı Salih Uçan verecek.
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