BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da gündem Davide Nicola! 1 hafta süre istedi

Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından U19 takımının teknik sorumlusu Önder Karaveli ile yola devam eden siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısı için takımın başına yeni bir teknik adam getirmenin hesaplarını, planlarını ve görüşmelerini yapmayı sürdürüyor.