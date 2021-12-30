30 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da gündem Davide Nicola! 1 hafta süre istedi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren siyah beyazlıların gündemine son olarak İtalyan teknik adam Davide Nicola geldi. En son Torino'yu çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör, Kara Kartal'dan 1 hafta süre istedi. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da gündem Davide Nicola! 1 hafta süre istedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından U19 takımının teknik sorumlusu Önder Karaveli ile yola devam eden siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısı için takımın başına yeni bir teknik adam getirmenin hesaplarını, planlarını ve görüşmelerini yapmayı sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da gündem Davide Nicola! 1 hafta süre istedi

Genç, bilimi futbolun içine katan, geleceği parlak, başarıya aç yabancı bir teknik direktör arayışlarındaki siyah-beyazlıların son olarak Davide Nicola ile görüştüğü ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da gündem Davide Nicola! 1 hafta süre istedi

1.5 YILLIK YENİ TEKLİF

Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, son olarak Serie A takımlarından Torino'yu çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktöre talepleri soruldu, Beşiktaş'ın talepleri anlatıldı. İki taraf arasında yapılan görüşmenin oldukça verimli geçtiği belirtilirken, Nicola'nın, Beşiktaş'tan 1 hafta süre istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da gündem Davide Nicola! 1 hafta süre istedi

Habere göre Davide Nicola beklediği teklifi alamazsa Beşiktaş'a "evet" diyecek. Daha önce sezon ortasında takım almaya alışkın olan Nicola'ya siyah-beyazlıların 1.5 yıllık teklif sunduğu gelen bilgiler arasında.

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