06 Ocak 2022, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Flaş iddia! Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı Sampdoria'ya önerildi

Son olarak Süper Kupa'da Antalyaspor'u penaltılar sonucu mağlup ederek kupayı müzesine götüren Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Nico Schira, siyah-beyazlıların genç stoperi Serdar Saatçı'yla ilgili flaş bir transfer haberi paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Flaş iddia! Beşiktaş’ın genç yıldızı Serdar Saatçı Sampdoria’ya önerildi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.01.2022

Beşiktaş'ın bu sezon defansta dikkat çeken ismi Serdar Saatçı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddia Çizme'den geldi...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Flaş iddia! Beşiktaş’ın genç yıldızı Serdar Saatçı Sampdoria’ya önerildi

Fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan derlediği habere göre, 18 yaşındaki genç stoperin Serie A takımlarından Sampdoria'ya önerildiği yazıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Flaş iddia! Beşiktaş’ın genç yıldızı Serdar Saatçı Sampdoria’ya önerildi

Bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkan Serdar, 1 asiste imzasını attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Flaş iddia! Beşiktaş’ın genç yıldızı Serdar Saatçı Sampdoria’ya önerildi

SERDAR SAATÇI KİMDİR?

14 Şubat 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Serdar Saatçı, kariyerine Bayrampaşa altyapısında başladı ardından Beşiktaş altyapısına geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Flaş iddia! Beşiktaş’ın genç yıldızı Serdar Saatçı Sampdoria’ya önerildi

Geçtiğimiz sezon başında siyah-beyazlıların A takımına yükselen 18 yaşındaki genç futbolcu bu sezon forma bulduğu maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da forma giyen Serdar Saatçı'nın güncel piyasa değeri 750 bin euro...

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