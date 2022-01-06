BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Flaş iddia! Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı Sampdoria'ya önerildi
Son olarak Süper Kupa'da Antalyaspor'u penaltılar sonucu mağlup ederek kupayı müzesine götüren Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Nico Schira, siyah-beyazlıların genç stoperi Serdar Saatçı'yla ilgili flaş bir transfer haberi paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın bu sezon defansta dikkat çeken ismi Serdar Saatçı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddia Çizme'den geldi...
Fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan derlediği habere göre, 18 yaşındaki genç stoperin Serie A takımlarından Sampdoria'ya önerildiği yazıldı.
SERDAR SAATÇI KİMDİR?
14 Şubat 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Serdar Saatçı, kariyerine Bayrampaşa altyapısında başladı ardından Beşiktaş altyapısına geçti.
Geçtiğimiz sezon başında siyah-beyazlıların A takımına yükselen 18 yaşındaki genç futbolcu bu sezon forma bulduğu maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da forma giyen Serdar Saatçı'nın güncel piyasa değeri 750 bin euro...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı