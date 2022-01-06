BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Flaş iddia! Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı Sampdoria'ya önerildi

Son olarak Süper Kupa'da Antalyaspor'u penaltılar sonucu mağlup ederek kupayı müzesine götüren Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Nico Schira, siyah-beyazlıların genç stoperi Serdar Saatçı'yla ilgili flaş bir transfer haberi paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın bu sezon defansta dikkat çeken ismi Serdar Saatçı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddia Çizme'den geldi...

Fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan derlediği habere göre, 18 yaşındaki genç stoperin Serie A takımlarından Sampdoria'ya önerildiği yazıldı.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkan Serdar, 1 asiste imzasını attı.