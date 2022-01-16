Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş sezonun ikinci yarısına Önder Karaveli ile devam etme kararı almıştı. Siyah-beyazlılar, teknik ekibe takviye yapmaya hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş döneminde görev yapan Miguel Peiro Beşiktaş'a geri dönüyor!
Önder Karaveli ile yoluna devam eden Beşiktaş, flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Şenol Güneş döneminde atletik performans ekibinin başında görev alan Miguel Peiro Montanana, siyah beyazlılara geri dönecek. İspanyol kondisyoner Önder Karaveli'nin ekibinde yer alacak. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2022- 17:30
TRT Spor'da yer alan habere göre; siyah beyazlı ekip, kondisyoner Miguel Peiro'yu teknik ekibe dahil ediyor.
Miguel Peiro daha önce Şenol Güneş döneminde Beşiktaş'ta görev almıştı.