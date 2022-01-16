BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş döneminde görev yapan Miguel Peiro Beşiktaş'a geri dönüyor!

Önder Karaveli ile yoluna devam eden Beşiktaş, flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Şenol Güneş döneminde atletik performans ekibinin başında görev alan Miguel Peiro Montanana, siyah beyazlılara geri dönecek. İspanyol kondisyoner Önder Karaveli'nin ekibinde yer alacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2022- 17:30