Beşiktaş Antalyaspor maçı sonrası Ersin Destanoğlu: Penaltılara çalışmıştık

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Süper Kupa'nın sahibi penaltı atışları sonrası siyah-beyazlılar oldu. Kara Kartal'ın başarılı kalecisi, alınan kupa sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki file bekçisi, "Penaltıları çalışmıştık, bir tanesini kurtarmak nasip oldu." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Turkcell Süper Kupa final maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, penaltı atışları sonucu kupaya uzanan taraf oldu. Galibiyetin ardından siyah-beyazlıların başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte genç kalecinin o sözleri:

Mutluyuz, 3. kupayı kazandık. Önder hocanın da ilk kupası. Lig başlıyor. İkinci yarıya çok iyi şekilde hazırlanıp çok iyi maçlar çıkarmamız lazım.

Kaleci hocamız ve analiz hocalarımızla penaltıları çalışmıştık. Bir tanesini kurtarmak nasip oldu.

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