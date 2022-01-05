06 Ocak 2022, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Antalyaspor maçı sonrası Ersin Destanoğlu: Penaltılara çalışmıştık

Ersin Destanoğlu: Penaltılara çalışmıştık
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.01.2022

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Süper Kupa'nın sahibi penaltı atışları sonrası siyah-beyazlılar oldu. Kara Kartal'ın başarılı kalecisi, alınan kupa sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki file bekçisi, "Penaltıları çalışmıştık, bir tanesini kurtarmak nasip oldu." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Turkcell Süper Kupa final maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, penaltı atışları sonucu kupaya uzanan taraf oldu. Galibiyetin ardından siyah-beyazlıların başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte genç kalecinin o sözleri:

Mutluyuz, 3. kupayı kazandık. Önder hocanın da ilk kupası. Lig başlıyor. İkinci yarıya çok iyi şekilde hazırlanıp çok iyi maçlar çıkarmamız lazım.

Kaleci hocamız ve analiz hocalarımızla penaltıları çalışmıştık. Bir tanesini kurtarmak nasip oldu.

Ersin Destanoğlu: Penaltılara çalışmıştık

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Başkan Erdoğan’dan Beşiktaş’a tebrik Başkan Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik
Süper Kupa Beşiktaş’ın! | Golleri izleyin Süper Kupa Beşiktaş'ın! | Golleri izleyin
Beşiktaş Atiba’yla öne geçti! | Golü izleyin Beşiktaş Atiba'yla öne geçti! | Golü izleyin
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör