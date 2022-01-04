04 Ocak 2022, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın istediği Artem Dovbyk için transfer savaşı çıktı!

Süper Kupa karşılaşmasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da devam ediyor. Michy Batshuayi'den istediği verimi alamayan siyah beyazlılarda, hedef forvet transferi. Kartal'ın gündeme gelen isimlerden biri de Ukraynalı Artem Dovbyk'tı. Yıldız futbolcu için Belçika basını, birçok takımın devreye girdiğini yazdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın istediği Artem Dovbyk için transfer savaşı çıktı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 Giriş Tarihi: 04.01.2022

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar stoper, orta saha ve forvet takviyesi planlaması sonrasında harekete geçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın istediği Artem Dovbyk için transfer savaşı çıktı!

Listesinde birçok ismi bulunduran Beşiktaş Yönetimi'nin son olarak gündemine yeni bir ismi aldığı ortaya çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın istediği Artem Dovbyk için transfer savaşı çıktı!

Siyah beyazlılarda gündeme gelen isimlerden biri de Ukraynalı Artem Dovbyk. Ukrayna ekibi Dnipro ile 2023 yılında sözleşmesi bitecek golcü futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın istediği Artem Dovbyk için transfer savaşı çıktı!

Belçika basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın gündemindeki Artem Dovbyk için transfer savaşının çıktığı yazıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın istediği Artem Dovbyk için transfer savaşı çıktı!

24 yaşındaki Ukraynalı golcü için Anderlecht ve Genk takımlarının dışında Napoli, Fiorentina ve Bologna'nın da devrede olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın istediği Artem Dovbyk için transfer savaşı çıktı!

Ukrayna Milli Takımı'nın da formasını giyen 1,89'luk golcünün 1.5 milyon Euro'luk bir bonservis maliyetinin bulunduğu kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’ta art arda corona vakaları! Beşiktaş'ta art arda corona vakaları!
Kartal takviye yapacak mı? O ismi işaret etti! Kartal takviye yapacak mı? O ismi işaret etti!
Beşiktaş’a bir kötü haber daha! Süper Kupa kadrosundan çıkarıldı Beşiktaş'a bir kötü haber daha! Süper Kupa kadrosundan çıkarıldı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör