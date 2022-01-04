BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın istediği Artem Dovbyk için transfer savaşı çıktı!
Süper Kupa karşılaşmasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da devam ediyor. Michy Batshuayi'den istediği verimi alamayan siyah beyazlılarda, hedef forvet transferi. Kartal'ın gündeme gelen isimlerden biri de Ukraynalı Artem Dovbyk'tı. Yıldız futbolcu için Belçika basını, birçok takımın devreye girdiğini yazdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Listesinde birçok ismi bulunduran Beşiktaş Yönetimi'nin son olarak gündemine yeni bir ismi aldığı ortaya çıkmıştı.
Siyah beyazlılarda gündeme gelen isimlerden biri de Ukraynalı Artem Dovbyk. Ukrayna ekibi Dnipro ile 2023 yılında sözleşmesi bitecek golcü futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Belçika basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın gündemindeki Artem Dovbyk için transfer savaşının çıktığı yazıldı.
24 yaşındaki Ukraynalı golcü için Anderlecht ve Genk takımlarının dışında Napoli, Fiorentina ve Bologna'nın da devrede olduğu ifade edildi.
Ukrayna Milli Takımı'nın da formasını giyen 1,89'luk golcünün 1.5 milyon Euro'luk bir bonservis maliyetinin bulunduğu kaydedildi.
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