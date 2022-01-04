TFF Süper Kupa mücadelesi öncesi Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli konuştu! "Bütün gücümüzle mücadele edeceğiz"

TFF Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor, yarın saat 20.45'te kupa için karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, kupayı kazanmak için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini ifade etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Süper Kupa finali öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARAVELİ'NİN AÇIKLAMALARI:

Biz buraya hem Süper Lig, hem de Türkiye Kupası'nın sahibi olarak geldik. Sahada bütün oyuncularımızla, bütün gücümüzle, Beşiktaş müzesine bir kupa daha katmak için mücadelemizi vereceğiz.

MEHMET TOPAL SÖZLERİ

Son olarak Mehmet Topal semptom gösterdi. Ufak tefek sıkıntıları vardı, bu durum yükselince takımdan ayırdık. Durumumuz oyunla ilgili bende hiç endişe yaratmıyor, oyuncularımda da endişe yaratmayacaktır. U19 takımdan 4 tane oyuncuyu aramıza kattık. Yarın sahada olma ihtimalleri gittikçe yükseliyor. Bazen bu tip krizlerden, çok güzel fırsatlar doğabilir. Genç oyuncularımız adına da harika bir şans. O şansı da doğru değerlendireceklerini düşünüyorum. Kadroya aldığımız genç oyuncular, yarın sahada olacaklar. Başlangıç, sonradan ilave... Sayıyı tamamlamak için burada değiller, hak ettikleri için buradalar. Beşiktaş A takımının, ilerleyen yıllarda birer parçası olabilecek kapasiteleri olduğu için buradalar.

"HANGİ POZİSYONDA OLDUĞUM ÖNEMLİ DEĞİL"

Beşiktaş'la sözleşmem var. Her maç bittiğinde, kulübün içinde kalacağım için pozisyonumu düşünmedim. Hangi pozisyonda olduğum önemli değil.

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