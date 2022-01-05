Beşiktaş Antalyaspor maçı CANLI İZLE 🔥 | Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkcell Süper Kupa'da heyecan dorukta! Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan iki ekip, Turkcell Süper Kupa'yı kazanmak için sahada yer alacak. Antalyaspor'da 4, Beşiktaş'ta 11 eksik bulunuyor. Kritik mücadele Katar'da oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 BEŞİKTAŞ HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

👉 ANTALYASPOR HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

2020-2021 sezonunu Sergen Yalçın yönetiminde 2 kupada şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 5 Ocak Çarşamba günü saat 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm gelişmeler gün boyu aspor.com.tr'de yer alacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Bahadır, Güray, Bünyamin, Doğukan, Poli, Ghacha, Amilton, Mukairu

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 15'inci Turkcell Süper Kupa, Almanya'nın ardından ilk kez Türkiye dışında bir ülkede oynanacak. 2006 yılında ilk kez düzenlenmeye başlayan Süper Kupa, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Almanya'da oynanırken, daha sonra ise Türkiye'nin farklı illerinde sahiplerini buldu.

BEŞİKTAŞ 6'NCI, ANTALYASPOR İLK KEZ

Beşiktaş, oynanacak karşılaşma ile 6'ncı kez Turkcell Süper Kupa'da boy gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götürmeyi başardı. İlk kez düzenlenen 2006 yılında, kupanın finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, Mert Nobre'nin golüyle 1-0 galip gelerek Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi. Öte yandan finalin bir diğer ekibi Fraport TAV Antalyaspor ise oynanacak karşılaşma ile ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak.

İKİ TEKNİK ADAM DA İLK KUPASINI KAZANMAK İSTİYOR

Turkcell Süper Kupa, iki takımın teknik direktörü için de ayrı bir önem taşıyor. Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın görevden alınmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Önder Karaveli, kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir kupa kazanma şansı yakalamış durumda. Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 de yenilgi alan Karaveli'nin Süper Kupa'yı kazanması halinde takımın başında sezon sonuna kadar görev alması bekleniyor. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin'in ise teknik direktörlük kariyeri, 5 Ekim'de başladı. Akdeniz ekibinin teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasıyla birlikte futbol sorumlusu olarak göreve gelen Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerinin 3'üncü ayında kupa kazanma fırsatını elinde bulunduruyor. Genç teknik adam, Antalyaspor'un başında çıktığı 14 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.

İKİ TAKIMDA SON DURUM



Süper Kupa Finali öncesinde Beşiktaş'taki eksikler dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necip Uysal, Can Bozdoğan, Salih Uçan, Güven Yalçın ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra kamp kadrosuna alınmayan Oğuzhan Özyakup ile birlikte sakatlıkları devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou ve Mehmet Topal'dan bu karşılaşmada faydalanamayacak. Öte yandan Rachid Ghezzal da Covid-19 testi pozitif çıktığı için kadrodan çıkarıldı. Antalya temsilcisinde ise sakatlıkları bulunan Doğukan Nelik, Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı.

ASpor CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ