BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'a ibra şoku! Mahkeme kararı iptal etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve eski başkan Fikret Orman'a ibra şoku. 2019 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısındaki 16 Eylül-31 Aralık 2018 dönemi yönetiminin ibra kararı, mahkeme tarafından iptal edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı.

İstanbul 26 Asliye Hukuk Mahkemesi, Beşiktaş Kulübünde 11 Mayıs 2019'da gerçekleştirilen idari ve genel kurulda Fikret Orman başkanlığındaki 2018 yönetiminin ibra edilmesine dair kararı iptal etti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2019/539 esas sayısı ile görülmekte olan davada; 'Beşiktaş JK Derneğinin 11/05/2019 tarihinde yapılan genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin idari ve mali yönden ibra edildiklerine dair kararların iptaline ve sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına karar verilmiştir. Gerekçeli kararın tarafımıza ulaşmasının ardından detaylı açıklama yapılacak ve izlenecek yol kamuoyu ile paylaşılacaktır."

2018 İBRASI İPTAL EDİLDİ

Siyah-beyazlı kulübün 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında Fikret Orman başkanlığındaki 1 Ocak-16 Eylül 2018 tarihlerindeki yönetim kurulu ile 16 Eylül-31 Aralık 2018 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulu, idari ve mali yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra edilmişti.

Beşiktaş'ta 25 Aralık 2021'de gerçekleştirilen 2019 olağan idari ve mali genel kurul toplantısında da Fikret Orman'ın başkanlığındaki 01.01.2019-12.05.2019 dönem yönetim kurulu ile 12.05.2019-20.10.2019 dönemi yönetim kurulu oy çokluğuyla ibra edilmemişti.

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