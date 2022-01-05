SPOR HABERLERİ - Süper Kupa'da Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya! İşte muhtemel 11'ler...
TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen iki takım, bu kez de Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu mücadele Atv ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Beşiktaş - Antalyaspor maçı muhtemel 11'leri...
Geçtiğimiz sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa mücadelesi, bu akşam Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak.
Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetirken; Meler'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Candaş Erbil üstlenecek.
GHEZZAL, COVID-19 OLDU
Süper Kupa Finali öncesinde Beşiktaş'taki eksikler dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necip Uysal, Can Bozdoğan, Salih Uçan, Güven Yalçın ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra kamp kadrosuna alınmayan Oğuzhan Özyakup ile birlikte sakatlıkları devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou ve Mehmet Topal'dan bu karşılaşmada faydalanamayacak. Öte yandan Rachid Ghezzal da Covid-19 testi pozitif çıktığı için kadrodan çıkarıldı.
5 FİNALE 1 KUPA
Beşiktaş, bu akşam 6'ncı kez Süper Kupa'da boy gösterecek. Siyahbeyazlı ekip, daha önce oynadığı 5 süper kupa finalinin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. İlk kez 2006 yılında düzenlenen, finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelen siyah- beyazlılar, Mert Nobre'nin golüyle 1-0 galip gelerek Süper Kupa'yı müzesine götürme başarısı gösterdi. Antalyaspor ise bugün ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak.
ANTALYASPOR'DA DA 4 CORONA VAKASI
Antalyaspor'da yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir futbolcu ile temaslı 3 futbolcunun maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, bu futbolcunun yanı sıra temaslı 3 oyuncunun Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayi
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Bahadır, Güray, Bünyamin, Doğukan, Poli, Ghacha, Amilton, Mukairu (Fotomaç)
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