06 Ocak 2022, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti!

Başkan Erdoğan’dan Beşiktaş’a tebrik
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 Giriş Tarihi: 06.01.2022

TFF Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından başkan Recep Tayyip Erdoğan da siyah beyazlıları sosyal medya hesabından tebrik etti.

TFF Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından başkan Recep Tayyip Erdoğan da siyah beyazlıları sosyal medya hesabından tebrik etti.

Beşiktaş 1-1 Antalyaspor Penaltılar: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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