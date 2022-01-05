Başkan Recep Tayyip Erdoğan Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti!

TFF Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından başkan Recep Tayyip Erdoğan da siyah beyazlıları sosyal medya hesabından tebrik etti.

TFF Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından başkan Recep Tayyip Erdoğan da siyah beyazlıları sosyal medya hesabından tebrik etti.

İŞTE O PAYLAŞIM

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ