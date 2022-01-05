05 Ocak 2022, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan sağ kanat bombası! Hedefte Milwall'ın yıldızı Jed Wallace var

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, bu sezon beklentilerin bir hayli altında kaldı. Ligde zirve yarışında gerilerde kalan siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi defterini ise puansız kapattı. Yaşanan gelişmelerin ardından Kara Kartal'da gözler transfere çevrildi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündeminde ise İngiliz yıldızın olduğu ifade edildi. İşte detaylar... | Fatih Burak Yıldırım / DIŞ HABERLER

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan sağ kanat bombası! Hedefte Milwall’ın yıldızı Jed Wallace var
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.01.2022

Süper Lig'de devre arasına girilmesiyle birlikte Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon hücum oyuncularından beklenen verimi alamayan siyah beyazlılar, kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan sağ kanat bombası! Hedefte Milwall’ın yıldızı Jed Wallace var

Özellikle forvet ve kanat bölgelerine takviye yapmak isteyen Kara Kartal için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların, İngiltere 2. Ligi Championship ekibi Millwall forması giyen Jed Wallace'ın peşinde olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan sağ kanat bombası! Hedefte Milwall’ın yıldızı Jed Wallace var

Sky Sports'un duyurduğu ve Ada basınında geniş yer bulan haberde, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle Temmuz ayında serbest kalacağı, ancak siyah beyazlıların bu tarihe kadar ön sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan sağ kanat bombası! Hedefte Milwall’ın yıldızı Jed Wallace var

Öte yandan İngiliz basınında ise başarılı sağ kanatın Türkiye'ye gelmeye sıcak bakabileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan sağ kanat bombası! Hedefte Milwall’ın yıldızı Jed Wallace var

İNGİLTERE'DEN BİR DE RAKİP VAR

Beşiktaş'a bu transferde Championship'ten bir de rakip çıktı. Ligin güçlü ekiplerinden Nottingham Forest'ın da Jed Wallace'ı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan sağ kanat bombası! Hedefte Milwall’ın yıldızı Jed Wallace var

Ada basınından Nottinghamforest.news'in haberine göre ise İngiliz oyuncu için Türkiye'den gelecek teklifin daha cazip olabileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan sağ kanat bombası! Hedefte Milwall’ın yıldızı Jed Wallace var

JED WALLACE KİMDİR?

Sağ kanat asıllı olup sol kanat ve on numara bölgelerinde de oynayabilen Jed Wallace, profesyonel kariyerinde toplam 390 maça çıktı. Bu maçlarda 73 gol ve 62 asist üretti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan sağ kanat bombası! Hedefte Milwall’ın yıldızı Jed Wallace var

Şuanda Championship ekibi Millwall'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Wolverhampton ve Portsmouth formaları da giymişti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak?
Resmen açıkladı! Vida’ya teklif var mı? Resmen açıkladı! Vida'ya teklif var mı?
Kenan Karaman’a talip çıktı! Süper Lig ekibi... Kenan Karaman'a talip çıktı! Süper Lig ekibi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör