BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan sağ kanat bombası! Hedefte Milwall'ın yıldızı Jed Wallace var
Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, bu sezon beklentilerin bir hayli altında kaldı. Ligde zirve yarışında gerilerde kalan siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi defterini ise puansız kapattı. Yaşanan gelişmelerin ardından Kara Kartal'da gözler transfere çevrildi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündeminde ise İngiliz yıldızın olduğu ifade edildi. İşte detaylar... | Fatih Burak Yıldırım / DIŞ HABERLER
Özellikle forvet ve kanat bölgelerine takviye yapmak isteyen Kara Kartal için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların, İngiltere 2. Ligi Championship ekibi Millwall forması giyen Jed Wallace'ın peşinde olduğu ifade edildi.
Sky Sports'un duyurduğu ve Ada basınında geniş yer bulan haberde, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle Temmuz ayında serbest kalacağı, ancak siyah beyazlıların bu tarihe kadar ön sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
İNGİLTERE'DEN BİR DE RAKİP VAR
Beşiktaş'a bu transferde Championship'ten bir de rakip çıktı. Ligin güçlü ekiplerinden Nottingham Forest'ın da Jed Wallace'ı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.
JED WALLACE KİMDİR?
Sağ kanat asıllı olup sol kanat ve on numara bölgelerinde de oynayabilen Jed Wallace, profesyonel kariyerinde toplam 390 maça çıktı. Bu maçlarda 73 gol ve 62 asist üretti.
Şuanda Championship ekibi Millwall'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Wolverhampton ve Portsmouth formaları da giymişti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.
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