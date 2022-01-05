BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan sağ kanat bombası! Hedefte Milwall'ın yıldızı Jed Wallace var

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, bu sezon beklentilerin bir hayli altında kaldı. Ligde zirve yarışında gerilerde kalan siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi defterini ise puansız kapattı. Yaşanan gelişmelerin ardından Kara Kartal'da gözler transfere çevrildi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündeminde ise İngiliz yıldızın olduğu ifade edildi. İşte detaylar... | Fatih Burak Yıldırım / DIŞ HABERLER

Süper Lig'de devre arasına girilmesiyle birlikte Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon hücum oyuncularından beklenen verimi alamayan siyah beyazlılar, kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

Özellikle forvet ve kanat bölgelerine takviye yapmak isteyen Kara Kartal için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların, İngiltere 2. Ligi Championship ekibi Millwall forması giyen Jed Wallace'ın peşinde olduğu ifade edildi.

Sky Sports'un duyurduğu ve Ada basınında geniş yer bulan haberde, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle Temmuz ayında serbest kalacağı, ancak siyah beyazlıların bu tarihe kadar ön sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Öte yandan İngiliz basınında ise başarılı sağ kanatın Türkiye'ye gelmeye sıcak bakabileceği kaydedildi.

İNGİLTERE'DEN BİR DE RAKİP VAR Beşiktaş'a bu transferde Championship'ten bir de rakip çıktı. Ligin güçlü ekiplerinden Nottingham Forest'ın da Jed Wallace'ı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

Ada basınından Nottinghamforest.news'in haberine göre ise İngiliz oyuncu için Türkiye'den gelecek teklifin daha cazip olabileceği ifade edildi.