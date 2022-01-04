04 Ocak 2022, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Mehmet Topal Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş’a bir kötü haber daha! Kadrodan çıkarıldı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 Giriş Tarihi: 04.01.2022

Son dakika Beşiktaş haberleri: TFF Süper Kupa finalinde çarşamba günü Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın ardından Mehmet Topal da maç kadrosundan çıkarıldı.

Katar'da oynanacak TFF Süper Kupa finalinde çarşamba günü 20.45'te Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi.

Corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan ve karantinaya giren Rachid Ghezzal'dan faydalanamayacak Beşiktaş'ta Mehmet Topal da Antalyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

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