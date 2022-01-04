Alfons Groenendijk Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesi konuştu! "Tarihi bir maç"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Katar'da oynanacak TFF Süper Kupa finali öncesi Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Groenendijk, "Bizim açımızdan tarihi bir maç. İlk defa kupa fırsatını yakalayan bir Antalyaspor var. Amacımız, kulübü ve taraftarları gururlandırmak." dedi.

TFF Süper Kupa mücadelesi öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'un teknik sorumluları Önder Karaveli ve Alfons Groenendijk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Groenendijk'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"BİZİM AÇIMIZDAN TARİHİ BİR MAÇ"

"Bizim açımızdan tarihi bir maç. İlk defa kupa fırsatını yakalayan bir Antalyaspor var. Amacımız, kulübü ve taraftarları gururlandırmak. Oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunuz."

"KUPAYA UZAN TARAF OLMAMIZI DİLİYORUM"

"Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine karşı oynayacağımızın farkındayız. Yarınki skor ne olursa olsun, iyi bir futbol izletip kupaya uzanan taraf olmamızı diliyorum."

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ