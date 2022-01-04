04 Ocak 2022, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal ve kulüp personeli ambulans uçakla Mehmet Topal özel uçakla İstanbul'a dönecek!

Ghezzal ve Mehmet Topal İstanbul’a dönecek!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.01.2022

TFF Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlılarda corona virüsüne yakalanan iki oyuncudan Rachid Ghezzal ambulans uçakla, Mehmet Topal ise özel uçakla İstanbul'a dönecek.

Turkcell Süper Kupa'da yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Covid-19 testi pozitif çıkan Rachid Ghezzal ile bir kulüp personeli için ambulans uçak bekleniyor. Semptom gösteren Mehmet Topal için ise özel uçak ayarlandı.

Katar'ın başkenti Doha'da yarın TSİ 20.45'te oynanacak maç öncesi Beşiktaş'ın kafilesinde yer alan oyunculardan Ghezzal ve bir kulüp personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kafile Doha'ya indiğinde Katar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından otelde yapılan testler sonucunda Rachid Ghezzal'da pozitif bulgulara rastlandı. Bugün ise Mehmet Topal'ın semptomlarının artması üzerine tecrübeli futbolcu takımdan izole edildi. Kafileden ayrı bir şekilde izole durumda bulunan iki oyuncu ve kulüp personeli için yetkililer harekete geçti. Ghezzal ve kulüp çalışanı için ambuans uçağın gelmesi beklenirken, Mehmet Topal için ise özel uçak tahsis edildi. Otelde ayrı odalarda kalan ve takım yemeği ile maç toplantılarına katılmayan 2 futbolcu ve kulüp personeli İstanbul'a dönerek tedavilerini sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Mahkeme iptal etti! Çebi ve Orman’a şok Mahkeme iptal etti! Çebi ve Orman'a şok
Atiba Hutchinson A Spor’a konuştu! Bir şeyleri değiştirmek için iyi bir fırsat Atiba Hutchinson A Spor'a konuştu! "Bir şeyleri değiştirmek için iyi bir fırsat"
Karaveli’den Mehmet Topal sözleri! Kadrodan çıkarılma sebebi... Karaveli'den Mehmet Topal sözleri! "Kadrodan çıkarılma sebebi..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör