26 Aralık 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Konya'da!

Beşiktaş Konya’da!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş bu karşılaşma için Konya'ya gitti. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maç için Konya'ya geldi.

Siyah-beyazlı kafileyi, havalimanına gelen taraftarlar karşılarken, kafile konaklayacağı otele geçip maç saatini beklemeye başladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.



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