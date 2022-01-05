Süper Kupa: Beşiktaş - Antalyaspor maçı CANLI YAYIN (Beşiktaş maçı canlı izle)

TFF Süper Kupa'da geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Katar'da oynanan mücadele Atv ekranlarından naklen yayınlanıyor. Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

2020-2021 sezonunu Sergen Yalçın yönetiminde 2 kupada şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayi.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Doğukan, Poli, Milosevic, Güray, Ghacha, Crivelli.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:45'te başlayan Beşiktaş - Antalyaspor maçı ATV'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ 6'NCI, ANTALYASPOR İLK KEZ

Beşiktaş, oynanan karşılaşma ile 6'ncı kez Turkcell Süper Kupa'da boy gösteriyor. Siyah-beyazlı ekip, daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götürmeyi başardı. İlk kez düzenlenen 2006 yılında, kupanın finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, Mert Nobre'nin golüyle 1-0 galip gelerek Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi. Öte yandan finalin bir diğer ekibi Fraport TAV Antalyaspor ise bu karşılaşma ile ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıktı.

İKİ TEKNİK ADAM DA İLK KUPASINI KAZANMAK İSTİYOR

Turkcell Süper Kupa, iki takımın teknik direktörü için de ayrı bir önem taşıyor. Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın görevden alınmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Önder Karaveli, kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir kupa kazanma şansı yakalamış durumda. Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 de yenilgi alan Karaveli'nin Süper Kupa'yı kazanması halinde takımın başında sezon sonuna kadar görev alması bekleniyor. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin'in ise teknik direktörlük kariyeri, 5 Ekim'de başladı. Akdeniz ekibinin teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasıyla birlikte futbol sorumlusu olarak göreve gelen Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerinin 3'üncü ayında kupa kazanma fırsatını elinde bulunduruyor. Genç teknik adam, Antalyaspor'un başında çıktığı 14 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.

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