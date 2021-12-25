BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan Ricardo Goulart harekatı! Bonservissiz gelecek

Fotomaç'ın haberine göre; Cruzeiro ve Palmeiras'ın da takibe aldığı orta saha oyuncusu için Beşiktaş'ın dışında ABD ve Orta Doğu'dan kulüplerin de beklemede olduğu belirtildi. Bu arada Melo ile sözleşme imzalayan Fluminense'nin de 30 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgilendiği ancak anlaşma olmadığı öğrenildi.

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