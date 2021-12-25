25 Aralık 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Ricardo Goulart harekatı! Bonservissiz gelecek

Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların bonservisi elinde olan Ricardo Goulart'la ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan Ricardo Goulart harekatı! Bonservissiz gelecek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Beşiktaş'ın transfer harekatıyla ilgili Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların Çin'deki takımı Guangzhou Evergrande'den ayrılan Ricardo Goulart'la ilgilendiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan Ricardo Goulart harekatı! Bonservissiz gelecek

Fotomaç'ın haberine göre; Cruzeiro ve Palmeiras'ın da takibe aldığı orta saha oyuncusu için Beşiktaş'ın dışında ABD ve Orta Doğu'dan kulüplerin de beklemede olduğu belirtildi. Bu arada Melo ile sözleşme imzalayan Fluminense'nin de 30 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgilendiği ancak anlaşma olmadığı öğrenildi.

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