Beşiktaş'ta Önder Karaveli Süper Kupa'ya büyük önem veriyor!

Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak göreve getirilen Önder Karaveli, Katar’da oynanacak olan Süper Kupa maçına büyük önem veriyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Antalyaspor karşısında kazanarak Türkiye'ye kupayla birlikte dönmek isteyen Karaveli'nin, camianın bu sezon yaşadığı travmatik dönemi, böylesine bir zaferle hafifletmeye çalıştığı belirtildi. Milliyet'in haberine göre, kupanın kazanılması halinde takımın ve camianın çok daha farklı bir havaya geçeceğini düşünen Önder Karaveli, bu nedenle Süper Kupa'ya çok önem veriyor.

Maç öncesi yapılacak son toplantılarda futbolcularını duygusal anlamda bu hedefe motive etmek isteyen siyah-beyazlı teknik adamın, Nuri Şahin dönemindeki Antalyaspor'u, günlerdir mercek altında tuttuğu belirtildi.

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