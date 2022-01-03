Beşiktaş'ta Domagoj Vida zirvesi! Watford talip oldu...
Süper Lig'de zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta gözler Hırvat stoper Vida'nın takımda kalıp kalmayacağı konusunda çevrildi. Tecrübeli oyuncuya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'un talip olduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılarda Vida ile görüşmeler hızlandı. İşte transferde yaşanan son detaylar...
RANIERI ÇOK İSTİYOR
İngiliz gazetesi Daily Mail'de yer alan ve Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre Watford Menajeri Claudio Ranieri'nin Hırvat stoper Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak istediğini manşetlerine taşıdı. 2017- 18 sezonunun ara transfer döneminde Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak Beşiktaş kadrosuna katılan Domagoj Vida'nın Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu sezon Beşiktaş forması altında 18 maça çıkan Vida ile yeni sözleşme görüşmelerinden henüz resmî anlamda olumlu bir sonuç çıkmazken Watford'un devre arasında bu transferi bitirmek istediği ifade ediliyor.
BU HAFTA ÇOK KRİTİK
Yıllık 3.2 milyon Euro ücreti olan Vida'nın Beşiktaş'tan yaklaşık 1.6 milyon Euro alacağı olduğu, bu paradan vazgeçmesi karşılığında yönetimin bu transfere izin verebileceği belirtiliyor. Kesin durumun bu hafta içinde Vida ile yapılacak görüşmelerin ardından ortaya çıkacağı, Hırvat stoperden ciddi ücret indirimi isteneceği de gelen haberler arasında.
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