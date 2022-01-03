03 Ocak 2022, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Domagoj Vida zirvesi! Watford talip oldu...

Süper Lig'de zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta gözler Hırvat stoper Vida'nın takımda kalıp kalmayacağı konusunda çevrildi. Tecrübeli oyuncuya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'un talip olduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılarda Vida ile görüşmeler hızlandı. İşte transferde yaşanan son detaylar...

Beşiktaş’ta Domagoj Vida zirvesi! Watford talip oldu...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

Sezon başında Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katan Watford, ara transfer dönemi hedefini de Türkiye'den belirledi. Watford, Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor.

Beşiktaş’ta Domagoj Vida zirvesi! Watford talip oldu...

RANIERI ÇOK İSTİYOR

İngiliz gazetesi Daily Mail'de yer alan ve Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre Watford Menajeri Claudio Ranieri'nin Hırvat stoper Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak istediğini manşetlerine taşıdı. 2017- 18 sezonunun ara transfer döneminde Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak Beşiktaş kadrosuna katılan Domagoj Vida'nın Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu sezon Beşiktaş forması altında 18 maça çıkan Vida ile yeni sözleşme görüşmelerinden henüz resmî anlamda olumlu bir sonuç çıkmazken Watford'un devre arasında bu transferi bitirmek istediği ifade ediliyor.

Beşiktaş’ta Domagoj Vida zirvesi! Watford talip oldu...

BU HAFTA ÇOK KRİTİK

Yıllık 3.2 milyon Euro ücreti olan Vida'nın Beşiktaş'tan yaklaşık 1.6 milyon Euro alacağı olduğu, bu paradan vazgeçmesi karşılığında yönetimin bu transfere izin verebileceği belirtiliyor. Kesin durumun bu hafta içinde Vida ile yapılacak görüşmelerin ardından ortaya çıkacağı, Hırvat stoperden ciddi ücret indirimi isteneceği de gelen haberler arasında.

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