03 Ocak 2022, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Süper Kupa için Katar'a gitti!

Beşiktaş Süper Kupa için Katar’a gitti!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya geleceği Antalyaspor maçı için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçı için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etti.

5 Ocak Çarşamba günü TSİ 20.45'te Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda 2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş kafilesi, Doha'ya gitti.

Siyah beyazlılar, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Doha'ya hareket etti.

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