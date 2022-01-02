BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun'dan Beşiktaş sözleri! Geri dönecek mi?
Süper Lig'de devre arasına girilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, eski futbolcusu Cenk Tosun ile ilgilendiği belirtişmişti. Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği tartışma konusu olan yıldız golcü, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Cenk Tosun'un sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Michy Batsuhayi'den beklenen verimi alamayan Beşiktaş devre arasında golcü takviye takviyesi yapmak için transfer çalışmalarını sürdürürken, Everton forması giyen eski golcüsü Cenk Tosun'un da ismi gündeme gelmişti. Ocak ayında Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan milli futbolcu Cenk Tosun bu iddiayı Ajansspor'a değerlendirdi.
"ŞU AN İÇİN DÖNME NİYETİM YOK"
Sakatlığını atlatan ve yavaş yavaş form tutan tecrübeli futbolcu, "Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Beşiktaş benim yuvam zaten. Ancak şu an için dönme gibi bir niyetim ve pozisyonum yok" dedi.
"SEZONU TAMAMLAMAK İSTİYORUM"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kendisini çok sevdiğini ve kendisinin de Çebi'yi çok sevdiğinin altını çizen Tosun, "Ancak bu sezonu burada tamamlayıp sezon bitimi bir yere gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
BU SEZON 1 MAÇTA FORMA GİYDİ
Yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Cenk Tosun bu sezon Everton formasıyla sadece 1 karşılaşmada forma giyebildi.
REKOR BEDELLE TRANSFER OLDU
2017-2018 sezonu devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a rekor bir bedelle 22,5 milyon Euro'ya transfer olan 30 yaşındaki golcü, bir sezon Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giymişti. Geçtiğimiz sezonun ortasında Beşiktaş'a kiralık olarak olan gelen Cenk, sezon sonunda yeniden Everton'a dönmüştü.
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