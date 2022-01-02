02 Ocak 2022, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun'dan Beşiktaş sözleri! Geri dönecek mi?

Süper Lig'de devre arasına girilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, eski futbolcusu Cenk Tosun ile ilgilendiği belirtişmişti. Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği tartışma konusu olan yıldız golcü, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Cenk Tosun'un sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun’dan Beşiktaş sözleri! Geri dönecek mi?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.01.2022

Michy Batsuhayi'den beklenen verimi alamayan Beşiktaş devre arasında golcü takviye takviyesi yapmak için transfer çalışmalarını sürdürürken, Everton forması giyen eski golcüsü Cenk Tosun'un da ismi gündeme gelmişti. Ocak ayında Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan milli futbolcu Cenk Tosun bu iddiayı Ajansspor'a değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun’dan Beşiktaş sözleri! Geri dönecek mi?

"ŞU AN İÇİN DÖNME NİYETİM YOK"

Sakatlığını atlatan ve yavaş yavaş form tutan tecrübeli futbolcu, "Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Beşiktaş benim yuvam zaten. Ancak şu an için dönme gibi bir niyetim ve pozisyonum yok" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun’dan Beşiktaş sözleri! Geri dönecek mi?

"SEZONU TAMAMLAMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kendisini çok sevdiğini ve kendisinin de Çebi'yi çok sevdiğinin altını çizen Tosun, "Ancak bu sezonu burada tamamlayıp sezon bitimi bir yere gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun’dan Beşiktaş sözleri! Geri dönecek mi?

AVRUPA'DAN DA TEKLİFLER VAR

Cenk ayrıca Beşiktaş dışında Avrupa'dan da teklifler olduğunu, sezon sonunda hangi takıma gideceğine sonra karar vereceğini de sözlerine ekledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun’dan Beşiktaş sözleri! Geri dönecek mi?

BU SEZON 1 MAÇTA FORMA GİYDİ

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Cenk Tosun bu sezon Everton formasıyla sadece 1 karşılaşmada forma giyebildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun’dan Beşiktaş sözleri! Geri dönecek mi?

REKOR BEDELLE TRANSFER OLDU

2017-2018 sezonu devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a rekor bir bedelle 22,5 milyon Euro'ya transfer olan 30 yaşındaki golcü, bir sezon Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giymişti. Geçtiğimiz sezonun ortasında Beşiktaş'a kiralık olarak olan gelen Cenk, sezon sonunda yeniden Everton'a dönmüştü.

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