BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun’dan Beşiktaş sözleri! Geri dönecek mi?

"ŞU AN İÇİN DÖNME NİYETİM YOK"



Sakatlığını atlatan ve yavaş yavaş form tutan tecrübeli futbolcu, "Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Beşiktaş benim yuvam zaten. Ancak şu an için dönme gibi bir niyetim ve pozisyonum yok" dedi.