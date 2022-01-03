BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, kadrosunu büyük ölçüde koruyarak takıma yıldız oyuncular katmıştı. Buna rağmen Şampiyonlar Ligi'nde puan alamayan ve ligin ilk devresinde lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde yer almıştı. Siyah-beyazlılar devre arası transfer döneminde dev bir operasyona hazırlanıyor. Buna göre takımda 5 ayrılık yaşanması beklenirken, 2 de transfer yapılacak. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Devre arası transferi için hem kontenjanda yer açabilmek hem de harcama limitlerinde rahat hareket etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, kurtuluş reçetesi denecek bir plan için düğmeye basacak.

Milliyet'in haberine göre; Mevcut takım ve kadro dışındaki isimlerle yollarını ayırarak tasarruf etmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, böylece yeni yapılanmanın hazırlığını da başlatacak.

Ljajic, Douglas, N'Sakala, Lens ile mevcut kadroda bulunan Vida başta olmak üzere bazı oyuncularla yollarını ayırmanın düşüncesinde olan siyah-beyazlılar, kafasındaki projeleri de bu şekilde harekete geçirmiş olacak.

Vida'ya, sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle birçok kulübün ilgi duyduğunu bilen siyah-beyazlı kulüp, bu oyuncunun menajeriyle yapacağı pazarlıkları da bu doğrultuda sürdürecek.