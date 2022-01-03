03 Ocak 2022, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, kadrosunu büyük ölçüde koruyarak takıma yıldız oyuncular katmıştı. Buna rağmen Şampiyonlar Ligi'nde puan alamayan ve ligin ilk devresinde lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde yer almıştı. Siyah-beyazlılar devre arası transfer döneminde dev bir operasyona hazırlanıyor. Buna göre takımda 5 ayrılık yaşanması beklenirken, 2 de transfer yapılacak. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’da dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

Devre arası transferi için hem kontenjanda yer açabilmek hem de harcama limitlerinde rahat hareket etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, kurtuluş reçetesi denecek bir plan için düğmeye basacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’da dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer

Milliyet'in haberine göre; Mevcut takım ve kadro dışındaki isimlerle yollarını ayırarak tasarruf etmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, böylece yeni yapılanmanın hazırlığını da başlatacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’da dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer

Ljajic, Douglas, N'Sakala, Lens ile mevcut kadroda bulunan Vida başta olmak üzere bazı oyuncularla yollarını ayırmanın düşüncesinde olan siyah-beyazlılar, kafasındaki projeleri de bu şekilde harekete geçirmiş olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’da dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer

Vida'ya, sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle birçok kulübün ilgi duyduğunu bilen siyah-beyazlı kulüp, bu oyuncunun menajeriyle yapacağı pazarlıkları da bu doğrultuda sürdürecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’da dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer

Beşiktaş'a bonservissiz gelse de verilen astronomik imza parası nedeniyle Vida'yı bedava bırakmak istemeyen Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesi bulunan her oyuncudan para kazanmak için çalışacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’da dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer

Devre arasında bir ya da iki transfer yapmayı planlayan yönetim, önce yer açıp sonra oyuncu almanın şart olduğunu bilerek hareket ediyor.

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