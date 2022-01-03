BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, kadrosunu büyük ölçüde koruyarak takıma yıldız oyuncular katmıştı. Buna rağmen Şampiyonlar Ligi'nde puan alamayan ve ligin ilk devresinde lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde yer almıştı. Siyah-beyazlılar devre arası transfer döneminde dev bir operasyona hazırlanıyor. Buna göre takımda 5 ayrılık yaşanması beklenirken, 2 de transfer yapılacak. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Devre arası transferi için hem kontenjanda yer açabilmek hem de harcama limitlerinde rahat hareket etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, kurtuluş reçetesi denecek bir plan için düğmeye basacak.
Milliyet'in haberine göre; Mevcut takım ve kadro dışındaki isimlerle yollarını ayırarak tasarruf etmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, böylece yeni yapılanmanın hazırlığını da başlatacak.
Vida'ya, sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle birçok kulübün ilgi duyduğunu bilen siyah-beyazlı kulüp, bu oyuncunun menajeriyle yapacağı pazarlıkları da bu doğrultuda sürdürecek.
Devre arasında bir ya da iki transfer yapmayı planlayan yönetim, önce yer açıp sonra oyuncu almanın şart olduğunu bilerek hareket ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı