25 Aralık 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan David Martinez hamlesi! Devre arasında...

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrılmayan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar Ocak ayında kiralık sözleşmesi bitecek David Martinez için harekete geçti ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan David Martinez hamlesi! Devre arasında...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Stoper mevki için Beşiktaş'ın gözdesi hali hazırda Arjantin ligi ekibi River Plate'de kiralık oynayan David Martinez. Paraguaylı stoper için siyah-beyazlılar hem haklarını almak isteyen River Plate hem de Palmeiras ile yarış halindeydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan David Martinez hamlesi! Devre arasında...

Fotomaç'ın haberine göre; Meksika'dan adı bilinmeyen bir takımla Betis de devreye girdi. Beşiktaş yönetimi, Ocak ayında kiralık sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki stoper için oyuncunun haklarını elinde bulunduran Defansa kulübüyle temasa geçecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan David Martinez hamlesi! Devre arasında...

Siyah-beyazlıların genç yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade edildi. Defansa y Justicia kulübü ise David Martinez'in bonservisini verirken yüzde 50 haklarını da elinde tutmak isterken, genç stoperin satılacak haklarının yüzde 50'si için 4 milyon dolar istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan David Martinez hamlesi! Devre arasında...

Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 81 maça çıkan David Martinez bu periyotta 3 gol atarken, 3 de asist yaptı ve toplamda 6 gole direkt katkı sağladı. Paraguaylı stoper 9 kez Milli takım formasını giyerken, 1 de gol attı.

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