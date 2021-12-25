BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’dan David Martinez hamlesi! Devre arasında...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Stoper mevki için Beşiktaş'ın gözdesi hali hazırda Arjantin ligi ekibi River Plate'de kiralık oynayan David Martinez. Paraguaylı stoper için siyah-beyazlılar hem haklarını almak isteyen River Plate hem de Palmeiras ile yarış halindeydi.



