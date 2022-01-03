BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic’e Çizme kancası! 4 takım birden...

SAMPDORIA DA DEVREDE!

fotomac.com.tr'nin İtalyan basınından derlediği habere göre; Ocak ayı transfer piyasasında Serie A'dan birçok kulüp ciddi olarak Adem Ljajic'i kadrosuna katmayı amaçlıyor. Genoa, Cagliari ve Spezia'nın ardından Sampdoria'nın da transfer yarışına dahil olduğu ifade edildi.