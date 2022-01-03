BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'e Çizme kancası! 4 takım birden...
İlk devre istediğini alamayan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecekler kadar gideceklerin de önem taşıdığı siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'e İtalya'dan 4 takım birden talip oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş ile Adem Ljajic arasındaki bağlar tamamen koptu. Ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Sırp oyuncunun yeni adresi merak konusu oldu.
SERIE A'YA DÖNMEK İSTİYOR!
Kariyerinde Fiorentina, Roma, Inter ve Torino gibi takımların formasını giyen 30 yaşındaki futbolcunun, İtalya Serie A'ya dönmek istediği kaydedildi.
SAMPDORIA DA DEVREDE!
fotomac.com.tr'nin İtalyan basınından derlediği habere göre; Ocak ayı transfer piyasasında Serie A'dan birçok kulüp ciddi olarak Adem Ljajic'i kadrosuna katmayı amaçlıyor. Genoa, Cagliari ve Spezia'nın ardından Sampdoria'nın da transfer yarışına dahil olduğu ifade edildi.
Beşiktaş yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki futbolcuyu devre arasında elden çıkarmaya sıcak baktığı belirtildi.
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