03 Ocak 2022, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'e Çizme kancası! 4 takım birden...

İlk devre istediğini alamayan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecekler kadar gideceklerin de önem taşıdığı siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'e İtalya'dan 4 takım birden talip oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic’e Çizme kancası! 4 takım birden...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.01.2022

Beşiktaş ile Adem Ljajic arasındaki bağlar tamamen koptu. Ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Sırp oyuncunun yeni adresi merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic’e Çizme kancası! 4 takım birden...

SERIE A'YA DÖNMEK İSTİYOR!
Kariyerinde Fiorentina, Roma, Inter ve Torino gibi takımların formasını giyen 30 yaşındaki futbolcunun, İtalya Serie A'ya dönmek istediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic’e Çizme kancası! 4 takım birden...

SAMPDORIA DA DEVREDE!
fotomac.com.tr'nin İtalyan basınından derlediği habere göre; Ocak ayı transfer piyasasında Serie A'dan birçok kulüp ciddi olarak Adem Ljajic'i kadrosuna katmayı amaçlıyor. Genoa, Cagliari ve Spezia'nın ardından Sampdoria'nın da transfer yarışına dahil olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic’e Çizme kancası! 4 takım birden...

Beşiktaş yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki futbolcuyu devre arasında elden çıkarmaya sıcak baktığı belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’ta kimler kalacak? 2 isim... Beşiktaş'ta kimler kalacak? "2 isim..."
Önder Karaveli Süper Kupa’ya büyük önem veriyor! Önder Karaveli Süper Kupa'ya büyük önem veriyor!
Kartal’da dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer Kartal'da dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör