03 Ocak 2022, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a dönecek mi? Kendisi açıkladı

Cenk Tosun açıkladı! Beşiktaş’a dönecek mi?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

Devre arasında kadrosuna bir santrfor katmak isteyen Beşiktaş'ta gündem bir kez daha Cenk Tosun. 30 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlılara döneceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Milli futbolcu yaptığı açıklama ile bu konuya açıklık getirdi. İşte detaylar...

Michy Batshuayi'den beklenen verimi alamayan Beşiktaş devre arasında golcü takviyesi yapmak için transfer çalışmalarını sürdürürken, Everton forması giyen Cenk Tosun'un da ismi gündeme gelmişti. Fotomaç'ın haberine göre; ocak ayında Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan milli futbolcu bu iddialarla ilgili şunları söyledi: Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Beşiktaş benim yuvam zaten. Ancak şu an için dönme gibi bir niyetim yok. Sezonu İngiltere'de tamamlamak istiyorum..." Cenk ayrıca Beşiktaş dışında Avrupa'dan da teklifler olduğunu, sezon sonunda hangi takıma gideceğine sonra karar vereceğini de sözlerine ekledi. Sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Cenk Tosun bu sezon Everton'da sadece 1 maçta oynadı.

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