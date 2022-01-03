03 Ocak 2022, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın forvetine Aaron Boupendza! İşte transfer planı...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılarda öncelik ise forvet bölgesinde. Devre arasında kadrosuna iyi bir golcü katmak isteyen Kartal'ın listesinde Aaron Boupendza'nın bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ın forvetine Aaron Boupendza! İşte transfer planı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

İlk yarıda golcülerden faydalanamayan, Batshuayi'den verim alamayan, Cyle Larin ile de sözleşme yenileme görüşmelerinde sonuç alamayan Beşiktaş, forvet takviyesi için rotayı tanıdık bir isme kırdı. Bu oyuncunun da geçen sezon Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ın forvetine Aaron Boupendza! İşte transfer planı...

Şu an Katar ekibi Al-Arabi'de forma giyen 25 yaşındaki Gabonlu futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği bildirildi. Bu transferin gerçekleşme ihtimali de bir hayli yüksek çünkü oyuncu Katar'da pek mutlu değil.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ın forvetine Aaron Boupendza! İşte transfer planı...

OLUMLU BAKIYOR
4.2 milyon euro'ya transfer olduğu Al-Arabi'de merkez değil kanat forvet olarak görev yapan ve bu nedenle verimsiz olan Boupendza, yeniden gollerine devam edebileceği bir takımda oynamak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ın forvetine Aaron Boupendza! İşte transfer planı...

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de 36 maçta 22 golle kral olduktan sonra bu sezon Katar liginde sadece 3 gol atan ve mutsuz bir sezon geçirdiği belirtilen Boupendza'nın en azından sezon sonuna kadar kiralanmak istendiği ifade edildi. 25 yaşındaki golcünün de Beşiktaş'a olumlu baktığı gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ın forvetine Aaron Boupendza! İşte transfer planı...

KARİYER GOLLERİNİN YARISI TÜRKİYE'DE
Alt yapı eğitimini Fransa'da alan Boupendza, kariyerinde Bordeaux, Feirense, Tours FC, Pau gibi takımlarda forma giydi. Kulüpler tarihinde 110 resmi karşılaşmaya çıkıp 45 gol, 7 asist üretti. Oyuncu, Hatayspor'da 22 gol atıp Süper Lig Gol Kralı olmuştu. Ayrıca Boupendza'nın Gabon Milli Takımı'nda da 23 maçta 4 golü bulunuyor.

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